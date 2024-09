Extrema-direita deve vencer eleições estaduais no leste da Alemanha

Um partido de extrema-direita da Alemanha está perto de se tornar o partido mais forte da nação na eleição estadual deste fim de semana, que acontece apenas na parte leste do país. Um novo movimento político de esquerda também deve crescer, enquanto os partidos do governo nacional do chanceler Olaf Scholz devem registrar desempenho pífio.

As projeções feitas pela televisão pública ARD e ZDF, com base em pesquisas de boca de urna, colocam os votos para a Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, em cerca de 31-33% na região da Turíngia e 30-31% na Saxônia.

A pesquisa coloca a União Democrata Cristã, de centro-direita, o principal partido de oposição em nível nacional, em 24,5% na Turíngia e 31,5-32% na Saxônia.