Em Israel, milhares protestam e pedem para Netanyahu fechar acordo por reféns

Os israelenses reagiram com choque e fúria neste domingo, depois que os corpos de mais seis reféns foram recuperados pelo Exército de Israel em Gaza, com as autoridades israelenses dizendo que eles foram mortos por seus captores nos últimos dias. Esperava-se que dezenas de milhares de manifestantes participassem de protestos em todo o país na noite de domingo, e o maior sindicato de Israel convocou uma greve geral na segunda-feira - ameaçando fechar o país até que o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, concordasse com um acordo com o grupo terrorista Hamas para devolver os prisioneiros restantes. Os manifestantes se ajoelharam nas ruas e seguraram fotos dos reféns enquanto Netanyahu e seus ministros se reuniam em Jerusalém na noite deste domingo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre os que foram resgatados no sábado de Gaza pelo exército israelense estava o israelense-americano Hersh Goldberg-Polin, 23 anos, cujos pais se tornaram embaixadores mundialmente conhecidos do movimento das famílias de reféns e que discursaram no mês passado na Convenção Nacional Democrata.

"Precisar de nosso único filho - e de todos os queridos reféns - em casa não é uma questão política. É uma questão humanitária", disse Jon Polin, pai de Hersh, na época. Os restos mortais de seu filho foram encontrados junto com os corpos de Carmel Gat, 40 anos; Eden Yerushalmi, 24 anos; Alexander Lobanov, 32 anos; Almog Sarusi, 27 anos; e Ori Danino, 25 anos. As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram que eles foram mortos pelo Hamas "pouco antes" de serem retirados de um túnel, com vários metros de profundidade, na cidade de Rafah, no sul de Gaza.

O túnel fica a cerca de 800 metros do túnel onde as IDF resgataram um refém vivo, o beduíno israelense Farhan al-Qadi, na semana passada. Os corpos foram levados para o Centro Nacional de Medicina Legal, onde um exame determinou que os seis haviam sido mortos por "vários tiros a curta distância" nas últimas 48 a 72 horas, de acordo com Shira Solomon, porta-voz do Ministério da Saúde de Israel. O Hamas, em um comunicado, culpou os bombardeios israelenses pelas mortes, acrescentando que "se o presidente [Joe] Biden está preocupado com as vidas dessas pessoas, ele deve parar de apoiar esse inimigo com dinheiro e armas e pressionar a ocupação para que acabe com sua agressão imediatamente".

O Hamas ainda mantém 97 reféns, incluindo duas crianças com menos de 5 anos de idade. Desses, 33 já foram declarados mortos pelas autoridades israelenses. Ao longo de quase 11 meses de incerteza agonizante, muitas das famílias dos reféns acusaram Netanyahu de priorizar sua sobrevivência política em detrimento de um acordo que traria seus entes queridos de volta para casa e, no domingo, exigiram que ele se dirigisse à nação. Em vez disso, receberam uma declaração gravada de seu gabinete: "O fato de o Hamas continuar a cometer atrocidades como as que cometeu no dia 7 de outubro nos obriga a fazer tudo para que ele não possa cometer essas atrocidades novamente", disse Netanyahu. "Quem assassina reféns não quer um acordo", disse ele, afirmando que o Hamas se recusou "a conduzir negociações reais".

No entanto, segundo os negociadores, é Netanyahu que tem sido uma das principais barreiras para um acordo. Ele tem insistido em manter a presença israelense ao longo do Corredor Philadelphi, uma zona tampão estratégica entre Gaza e o Egito que, segundo Israel, é usada pelo Hamas para contrabandear armas, uma alegação negada pelo Cairo. Na quinta-feira, o gabinete israelense votou pela permanência no corredor, apesar dos avisos de membros do alto escalão do establishment de segurança de que a medida poderia torpedear um acordo. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, que se tornou um dos críticos mais veementes da estratégia de guerra de Netanyahu, exigiu no domingo que o "gabinete deve se reunir imediatamente e reverter a decisão".

Os seis prisioneiros recuperados no sábado, violentamente sequestrados em um festival de música e em um kibutz próximo no sul de Israel em 7 de outubro, foram classificados como vivos pela IDF, que tinha uma avaliação geral de sua localização. Presume-se que pelo menos quatro deles - incluindo Goldberg-Polin - estejam na lista de reféns que seriam libertados no caso de um cessar-fogo mediado pelos EUA. Em um comunicado, Biden disse que, após meses de trabalho ao lado dos pais de Goldberg-Polin e das famílias de outros reféns israelenses-americanos, ele ficou "arrasado e indignado" com a notícia de sua morte. "Não se enganem, os líderes do Hamas pagarão por esses crimes", disse ele. "E nós continuaremos trabalhando sem parar para chegar a um acordo que garanta a libertação dos reféns restantes."