Dimitrov e Fritz conseguem primeiras vagas nas oitavas do US Open

Com o apoio de sua amiga Serena Williams nas tribunas, o búlgaro Grigor Dimitrov se classificou neste domingo (1º) para as quartas de final do US Open pela primeira vez desde 2019, enquanto o americano Taylor Fritz avançou batendo o norueguês Casper Ruud.

Dimitrov, número 9 no ranking da ATP, passou pelo russo Andrey Rublev (N.6) por 3 sets a 2, com parciais de 6-3, 7-6 (7/3), 1-6, 3-6 e 6-3, em um jogo complicado que durou três horas e 39 minutos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pelo segundo dia consecutivo, Serena voltou ao palco onde conquistou seis de seus 23 títulos de Grand Slam, desta vez para comemorar a vitória de Dimitrov.