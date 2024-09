Dezessete corpos encontrados após queda de helicóptero no Extremo Oriente russo

Os serviços de resgate russos encontraram, neste domingo (1º), o chassi de um helicóptero do tipo Mi-8 que desapareceu no sábado com 22 pessoas a bordo no Extremo Oriente russo, e 17 corpos, informaram as autoridades.

"Já foram encontrados dezessete corpos", anunciou o Ministério das Situações de Emergência russo em comunicado, que especificou que as buscas terminaram neste domingo, mas serão retomadas na segunda-feira "ao amanhecer".

O ministério divulgou um vídeo das buscas em uma área vulcânica na Península de Kamchatka. As imagens foram capturadas de um helicóptero dos serviços de resgate e mostram o chassi do aparelho, no solo.