Ciclista britânico Jody Cundy conquista medalha pela 8ª edição seguida dos Paralímpicos

Cundy tem uma trajetória esportiva peculiar, já que sua primeira medalha de ouro, em Atlanta-1996, foi na paranatação (100 metros borboleta). Depois, ganhou dois ouros e dois bronzes no esporte entre Sydney-2000 e Atenas-2004 neste esporte.

Acompanhado por Jaco van Gass e pela campeã paralímpica do contrarrelógio Kadeena Cox nesta prova mista, Cundy, de 45 anos e que compete com uma perna amputada, conquistou seu nono título paralímpico.

A partir de Pequim-2008, passou a competir no ciclismo, também com grande sucesso, já que soma desde então seis títulos paralímpicos, uma prata e um bronze no velódromo.

