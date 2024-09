Chelsea tropeça em casa com Crystal Palace; Newcastle bate Tottenham

O Chelsea deixou dois pontos escaparem em Stamford Bridge ao ficar no empate em 1 a 1 com o Crystal Palace neste domingo (1º), enquanto o Newcastle venceu o Tottenham por 2 a 1 na 3ª rodada do Campeonato Inglês.

Em Londres, os 'Blues' tiveram o terceiro resultado diferente neste início de temporada, depois da derrota diante do Manchester City (2 a 0) e da vitória sobre o Wolverhampton (6 a 2).

O centroavante senegalês Nicolas Jackson abriu o placar no primeiro tempo (25') para o Chelsea, que dominou a partida, mas foi impreciso, o que acabou custando o empate no início do segundo tempo, com o Palace marcando através do meia-atacante inglês Eberechi Eze (54').