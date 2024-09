Bayern vence Freiburg e confirma bom início no Alemão

O Bayern de Munique venceu o Freiburg por 2 a 0 neste domingo (1º) e confirmou seu bom início no Campeonato Alemão, com duas vitórias em duas rodadas.

Depois de um gol de pênalti do atacante inglês Harry Kane aos 38 minutos, o Bayern ampliou o marcador no segundo tempo com o veterano Müller (78'), que havia saído do banco minutos antes para fazer seu jogo de número 710 com a camisa do time bávaro.

Com seis pontos, o Bayern de Munique divide a ponta da tabela com RB Leipzig e Heindenheim, que no outro jogo deste domingo goleou o Augsburg por 4 a 0.