Tropas dos EUA atacam Estado Islâmico no Iraque e matam 15

Os Estados Unidos informaram neste sábado, 31, que suas forças militares, em operação conjunta com as Forças de Segurança Iraquianas, mataram quinze membros do Estado Islâmico no Iraque, em uma operação que teve como alvo a liderança do grupo militante.

A operação, noticiada neste sábado, foi realizada pelo Comando Central dos EUA no oeste do Iraque, no Deserto de Anbar, na manhã de quinta-feira. O embate resultou em sete soldados norte-americanos feridos na operação, afirmaram autoridades dos EUA na manhã deste sábado.

"Esta operação visou líderes do ISIS para interromper e degradar a capacidade do ISIS de planejar, organizar e conduzir ataques contra civis iraquianos, bem como cidadãos dos EUA, aliados e parceiros em toda a região", afirmou o Comando Central do país, destacando que até o momento não havia indicação de baixas civis.