Swiatek vence russa e vai às oitavas do US Open pelo 4º ano seguido

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou para as oitavas de final do US Open pelo quarto ano consecutivo ao derrotar neste sábado (31) a russa Anastasia Pavlyuchenkova (N.27). Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 31 minutos na quadra central de Fluching Meadows. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Grande candidata ao título, a polonesa vai enfrentar por uma vaga nas quartas de final outra jogadora russa, Liudmila Samsonova (N.16).

"Não é que o meu tênis seja perfeito", comentou Swiatek após a classificação. "Sou número 1 e já venci este torneio [em 2022], mas tenho que trabalhar em muitas coisas". O duelo com Pavlyuchenkova, vice-campeã de Roland Garros em 2021, esteve sempre sob controle, inclusive depois de uma bola que a russa mandou no corpo de Swiatek no início segundo set e que a número 1 do mundo considerou como uma provocação. "Eu só queria focar em mim mesma. Sabia que se fizesse as coisas bem, conseguiria", disse a polonesa. "Ela é uma grande jogadora, muito forte, é preciso estar preparada para receber golpes muito rápidos".

Swiatek, que no único duelo anterior com Pavlyuchenkova venceu por um duplo 6-0 (Roma, 2023), começou o jogo quebrando o serviço da adversária. Com 2 a 0 de desvantagem, a russa finalmente conseguiu ganhar um game, mas não chegou a quebrar o serviço da polonesa ao longo de toda a partida. Swiatek comandou os pontos e obrigou Pavlyuchenkova a se mover de um lado a outro da quadra, uma jogadora boa com as mãos, mas, aos 33 anos, sem a mesma velocidade que a polonesa.