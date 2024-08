Sinner vence australiano McConnell e avança às oitavas de final no US Open

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e grande favorito ao título do US Open após as eliminações de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, se classificou para as oitavas de final do torneio com uma vitória sobre o australiano Christopher McConnell (N.87) neste sábado (31).

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-2, em uma hora e 53 minutos na quadra central em Flushing Meadows.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O italiano vai agora enfrentar o vencedor do duelo entre o americano Tommy Paul (N.14) e o canadense Gabriel Diallo (N.143) por uma vaga nas oitavas de final, o mais longe que chegou na carreira no US Open.