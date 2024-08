Princesa norueguesa Marta Luisa se casa com seu 'xamã' americano

A filha mais velha dos reis da Noruega, a princesa Marta Luisa, casa-se pela segunda vez neste sábado (31) com um autoproclamado "xamã", o americano Durek Verrett, uma união entre dois defensores das terapias alternativas que provocam agitação no país escandinavo.

Ela, de 52 anos, afirma ter uma espécie de clarividência e ser capaz de se comunicar com os anjos, dom do qual tem se beneficiado ao ministrar cursos e escrever livros. Ele, de 49 anos, se apresenta como um "xamã de sexta geração" que vende, a preço de ouro, um medalhão supostamente salvador.

"Sou muito espiritual, é tão bom estar com alguém que te apoia", comentou a princesa no Instagram em junho de 2022, poucos dias após o anúncio do noivado.