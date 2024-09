ONU condena ofensiva de Israel a campo de refugiados em Jenin, na Cisjordânia

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) condenou à ofensiva israelense no campo de refugiados de Jenin, localizado no norte da Cisjordânia ocupada.

Nesta semana, as forças de ocupação israelenses lançaram sua maior ofensiva na Cisjordânia ocupada desde a Segunda Intifada, atingindo três cidades - Jenin, Tulkarm e Tubas - por terra e ar e matando pelo menos 17 palestinos. O local teria ficado isolado por quatro dias devido a uma operação militar israelense.

Neste sábado, o conflito escalou ainda mais. Segundo informações divulgadas pela agência de notícias oficial da Palestina, a Wafa, as forças de ocupação israelenses armadas teriam invadido neste sábado várias casas de civis no campo de refugiados de Jenin, saqueando casas de civis.