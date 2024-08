Novo VAR confirma 2 gols em sua estreia no Mundial feminino Sub-20

O sistema foi usado pela primeira vez aos 22 minutos do primeiro tempo da partida entre francesas e canadenses, em Medellín. A treinadora das 'Bleues', Sandrine Ringler, pediu a revisão do segundo gol das adversárias, marcado por Zoe Markesini após cobrança de escanteio.

Diferentemente do VAR, o FVS analisa jogadas unicamente pelo pedido dos treinadores, que têm direito a pedir duas revisões por jogo.

O sistema Football Video Support (FVS), uma alternativa simplificada do VAR, estreou neste sábado (31) validando dois gols no jogo entre França e Canadá pela primeira rodada do Mundial feminino Sub-20, disputado na Colômbia, que terminou empatado em 3 a 3.

A árbitra chinesa Fangyu Dong foi a um monitor na beira do campo e validou o lance, que colocou as canadenses à frente no placar (2 a 1).

O FVS não usa uma segunda equipe de arbitragem como o VAR e é o próprio juiz de campo quem revisa as jogadas. O sistema, que tem um custo mais barato, foi desenvolvido para ser usado em torneios menores, segundo a Fifa.

No segundo tempo, a comissão técnica do Canadá pediu a revisão do empate da França em 2 a 2 por um suposto agarrão contra uma de suas zagueiras, mas Dong validou o gol de Dona Scannapieco.