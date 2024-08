Na Carolina do Norte, democratas contam com jovens eleitores

"Conversei com muitas pessoas da minha idade que expressaram o mesmo sentimento — que estão muito mais empolgadas por ter alguém mais jovem e com mais energia", disse Lugo à AFP.

Com a desistência de Joe Biden da corrida presidencial e a ascensão de Kamala Harris ao topo da chapa democrata, o ativista do partido diz que sua geração — um bloco eleitoral chave — está animada.

O jovem de 25 anos, que trabalha como assistente administrativo em uma escola local, afirma que até pessoas que ele achava que poderiam ignorar a eleição disseram que a vice-presidente tem seu apoio.

O entusiasmo marca um contraste agudo com a situação que Lugo enfrentava há pouco mais de um mês, quando fazia campanha para Biden em Laurinburg, sede do condado de Scotland, não muito longe da fronteira com a Carolina do Sul.

Naquela época, o ativista admitiu à AFP que os eleitores jovens estavam "frustrados" com suas opções, enfrentando a escolha entre Biden, de 81 anos, e Donald Trump, o ex-presidente republicano de 78 anos.