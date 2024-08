Milan empata com Lazio e segue sem vencer no Italiano

Fonseca, que continua sem poder contar com o recém-contratado Álvaro Morata, lesionado, mexeu na equipe deixando Rafael Leão e Theo Hernández no banco de reservas.

Após três jogos sob o comando do português Paulo Fonseca, o time 'rossonero' se mantém na parte de baixo da tabela (14º) com apenas dois pontos.

Dois empates e uma derrota. O Milan segue em busca da primeira vitória no Campeonato Italiano, depois de empatar em casa com a Lazio em 2 a 2, neste sábado, pela terceira rodada.

As mudanças deram resultado rápido. A equipe não demorou a abrir o placar com o zagueiro sérvio Strahinja Pavlovic (8'), mas sofreu a virada no segundo tempo com dois gols em quatro minutos: o primeiro do Valentín Castellanos (62' e o segundo do meia senegalês Boulaye Dia (66)'.

Foram exatamente as entradas de Leão e Hernández que salvaram o Milan da derrota, com o gol de empate marcado pelo atacante português aproveitando um passe do lateral francês (72').

Também neste sábado, o Napoli sofreu para vencer em casa o Parma por 2 a 1, de virada.