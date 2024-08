Japão apresenta protesto formal devido à entrada de navio chinês em seu território

O Japão, por meio de sua embaixada na China, apresentou um protesto formal contra a incursão de um navio de pesquisa chinês em suas águas territoriais neste sábado, 31, conforme informado pelo Ministério de Relações Exteriores japonês.

Em nota, o Ministério expressou "forte preocupação" com a situação após o navio ter sido avistado nas proximidades da Prefeitura de Kagoshima, no sudoeste do Japão, no início da manhã deste sábado.

Segundo o Ministério, o navio chinês entrou em águas territoriais às 6h da manhã, horário local, e saiu antes das 8h, conforme informado pelo Ministério da Defesa do Japão. Durante sua presença, foi monitorado por um navio militar e um avião do Japão.