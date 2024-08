Helicóptero com 22 pessoas a bordo desaparece no Extremo Oriente russo

Um helicóptero do tipo Mi-8 com 22 pessoas a bordo desapareceu neste sábado (31) dos radares no Extremo Oriente da Rússia, zona onde este tipo de acidentes é comum, indicaram as autoridades regionais.

"Um helicóptero Mi-8 [...] desapareceu dos radares com 22 pessoas a bordo: 19 passageiros e três tripulantes", declarou o governador da região de Kamchatka, Vladimir Solodov, em vídeo no Telegram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Voamos sobre a área, mas infelizmente não deu nenhum resultado" devido à pouca visibilidade, acrescentou.