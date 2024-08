Frenesi em início da venda de ingressos para shows do Oasis derruba sites

Milhões de fãs do Oasis tentaram conseguir neste sábado (31) um ingresso para a turnê da banda britânica no verão boreal de 2025, mas muitos fracassaram por problemas de acesso aos sites de venda, que entraram em colapso.

As vendas para os 17 shows do mítico grupo de rock britânico dos anos 1990, que anunciou na última terça-feira seu retorno aos palcos após 15 anos de distanciamento entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, abriram às 9h no Reino Unido (5h em Brasília), e uma hora antes na Irlanda, em sites como Ticketmaster e Gigs and Tours.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contudo, muitos fãs relataram que tiveram dificuldade para adquirir os ingressos, com filas enormes para acessar o ambiente de compra nos sites, enquanto outros nem sequer conseguiram abrir as páginas.