Equipe de Trump busca rejeição de caso federal de subversão eleitoral contra ex-presidente

A defesa, em documento apresentado em conjunto com os promotores sexta-feira à noite, que detalha propostas divergentes para os próximos passos, antecipou uma série de desafios que poderiam estender o caso criminal contra o ex-presidente. No processo, Trump é acusado de tentar reverter o resultado da eleição presidencial de 2020, até o final do próximo ano.

A equipe de Trump sugere que o caso continue com debates pré-julgamento até possivelmente o outono de 2025, ultrapassando a eleição presidencial de novembro. A equipe de Smith não definiu datas, mas indicou estar pronta para discutir a imunidade de Trump assim que o tribunal achar conveniente.

O documento apresentado pela defesa de Trump reflete a mudança significativa no cenário legal desde a apresentação da acusação do conselheiro especial Jack Smith em junho de 2023. Inicialmente, Trump foi acusado de tentativas extensas de manter o poder e impedir a transferência pacífica de autoridade. No entanto, as acusações agora precisam considerar o impacto de uma decisão da Suprema Corte que estabelece que ex-presidentes têm imunidade absoluta ao exercer poderes constitucionais essenciais e são geralmente imunes por outros atos oficiais realizados enquanto presidente.

Com essa mudança, a equipe de Smith atualizou a acusação na semana passada, retirando acusações sobre as interações de Trump com o Departamento de Justiça, uma área que o tribunal indicou como imune a acusações, além de realizar outras alterações. No entanto, os advogados de Trump argumentam agora que os promotores não foram suficientemente abrangentes em suas revisões.