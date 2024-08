Eleições nos EUA: o que dizem eleitores da Carolina do Norte

- Carolyn Banks, professora aposentada -

Para Carolyn Banks, uma professora aposentada negra de 73 anos, a coisa mais importante no 5 de novembro é que "todos tenham a oportunidade de votar... E que nossos jovens saiam para votar, especialmente este ano".

Banks, que agora é a vice-presidente do conselho escolar do Condado de Scotland, se preocupa com a desinformação eleitoral e com a possibilidade de os eleitores escolherem "uma pessoa que não é qualificada, que não tem moral, que não se importa com as pessoas".