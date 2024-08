Duas pessoas morrem em ataques distintos no Carnaval de Notting Hill, no Reino Unido

A polícia informou neste sábado (31) que duas pessoas morreram após serem atacadas em incidentes separados no Carnaval de Notting Hill ou perto dele no fim de semana passado, um dos maiores festivais de rua do mundo.

As vítimas, uma mãe que participava no evento anual no oeste de Londres com o seu filho, e um chef que já havia trabalhado com a celebridade culinária Gordon Ramsay, estavam hospitalizadas após os ataques.

A Polícia Metropolitana de Londres, que acusa duas pessoas suspeitas de realizarem os ataques, revelou no início desta semana que oito pessoas foram esfaqueadas e centenas foram presas durante a celebração anual da cultura afro-caribenha britânica nas ruas de Notting Hill e distritos vizinhos.