Djokovic é eliminado na 3ª rodada do US Open pelo australiano Alexei Popyrin

Um dia após a derrota do espanhol Carlos Alcaraz, foi a vez do tenista sérvio Novak Djokovic ser eliminado na noite desta sexta-feira (30) na terceira rodada do Aberto dos Estados Unidos ao perder para o australiano Alexei Popyrin.

Djokovic, que defendia o título conquistado no ano passado, foi derrotado por Popyrin, recentemente campeão do Masters 1000 do Canadá por 6-4, 6-4, 2-6 e 6-4 na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

O gigante sérvio sofreu com serenidade sua pior derrota em um Grand Slam desde 2017 e ficou sem conquistar seu tão almejado 25º troféu de 'major', com o qual teria rompido o empate que mantém com Margaret Court e estabelecido um recorde absoluto no tênis.