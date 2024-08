Diante da ofensiva ucraniana, milhares de russos deixam Kursk 'sem saber para onde ir'

"Não sabemos realmente para onde ir", explicam Galina Tolmacheva e o seu marido Andrei que, assim como milhares de russos, foram deslocados às pressas devido à ofensiva ucraniana no oblast de Kursk, no oeste da Rússia, e aguardam as notícias que recebem por telefone.

O casal explicou à AFP que esperou "até o último momento" para sair de casa com os três filhos.

"Não sobrou ninguém" na localidade de Aleksandrovka, a cerca de dez quilômetros da fronteira, no oblast (província) de Kursk, diz Galina, 50 anos.