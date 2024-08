Combates em Jenin no quarto dia de operação israelense na Cisjordânia ocupada

As incursões militares israelenses são comuns na Cisjordânia, mas é incomum que ocorram em várias cidades ao mesmo tempo. No entanto, a violência se intensificou desde o início da guerra na Faixa de Gaza.

O estreito território está imerso em uma guerra entre as forças israelenses e o Hamas, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel em 7 de outubro.

Entre os mortos na Cisjordânia estão um homem de 82 anos, segundo a agência palestina Wafa, e dois adolescentes de 13 e 17 anos, informou o Crescente Vermelho palestino, que também reportou 55 feridos desde quarta-feira.

Os soldados israelenses têm se concentrado desde sexta-feira em Jenin e nos seus acampamentos de refugiados. As ruas da cidade acordaram desertas, ocupadas apenas por tanques israelenses, que circulavam com o barulho dos combates ao fundo.

Em Gaza, nove adultos da mesma família, incluindo duas mulheres, morreram neste sábado quando a sua casa foi bombardeada no acampamento de refugiados de Nuseirat, no centro do território, disse à AFP Marwan Abou Nassar, médico do hospital Al Awda, aonde chegaram os corpos.