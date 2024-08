Combates em Jenin no 4º dia da operação israelense na Cisjordânia ocupada

"Acho que é o pior dia desde o início do ataque. Ouvimos confrontos e, às vezes, grandes explosões", disse à AFP Wissam Bakr, diretor do hospital público de Jenin.

As incursões militares israelenses são comuns na Cisjordânia, mas é incomum que ocorram em várias cidades ao mesmo tempo. No entanto, a violência se intensificou desde o início da guerra na Faixa de Gaza.

"É difícil, é muito difícil para as crianças e todos estão com medo, estamos aterrorizados, vejam a destruição", disse Faiza Abu Jaafar, uma mulher de 82 anos que vive em Jenin, na Cisjordânia. "Estamos vivendo dias sombrios", acrescentou.

Em Gaza, apesar dos estragos da guerra entre as forças israelenses e o Hamas, desencadeada em 7 de outubro pelo ataque do movimento islamista palestino no sul de Israel, teve início uma campanha de vacinação contra a poliomielite.

- Nove membros de uma família morrem em bombardeio -

A Defesa Civil de Gaza informou que recuperou 29 corpos dos escombros neste sábado. À noite, Israel bombardeou o acampamento de refugiados de Jabaliya, no norte do território.

As equipes de resgate transportaram os feridos para as ambulâncias. Outros procuravam possíveis desaparecidos nos escombros, segundo imagens da AFPTV.

Nove adultos da mesma família, incluindo duas mulheres, morreram no sábado quando a sua casa foi bombardeada no acampamento de refugiados de Nuseirat, no centro do território, disse à AFP Marwan Abu Nassar, médico do hospital Al Awda, para onde os corpos foram levados.

A guerra em Gaza, que mergulhou os 2,4 milhões de habitantes desse território numa situação humanitária catastrófica, eclodiu no dia 7 de outubro.

Naquele dia, milicianos islamistas do Hamas mataram 1.199 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, segundo uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses.

Também raptaram 251 pessoas, das quais 103 permanecem cativas em Gaza, incluindo 33 declaradas mortas pelo Exército israelense. Em resposta, Israel prometeu destruir o Hamas e lançou uma vasta ofensiva de retaliação que já deixou 40.691 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território.

bur-ila/bfi/jvb-an/mb/aa/rpr