Com 2 de Greenwood, Olympique de Marselha derrota Toulouse no Francês

O Olympique de Marselha bateu o Toulouse por 3 a 1 neste sábado (31), pela terceira rodada do Campeonato Francês, e se reencontrou com a vitória uma semana depois do decepcionante empate em casa com o Reims.

O time de Marselha construiu o resultado fora de casa com dois gols em dois minutos do inglês Mason Greenwood (16' e 17'), antes de ampliar no segundo tempo com o zagueiro Charlie Cresswell marcando contra (52').

O Toulouse ficou com um jogador a menos a partir dos 27 minutos do primeiro tempo, com a expulsão de Frank Magri após uma falta sobre Geoffrey Kondogbia (27').