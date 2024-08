Cinco dados sobre Gabrielzinho, estrela brasileira dos Jogos Paralímpicos de Paris

No seu caso, tem parte dos ombros e das pernas atrofiados, mas consegue andar com os dois pés.

Dança da vitória

Assim como fazia o rei das pistas de atletismo, o jamaicano Usain Bolt, Gabrielzinho comemora suas vitórias com um movimento característico, fazendo passos de dança no pódio.

Ele começou esta tradição nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, e na quinta-feira estreou uma nova coreografia para comemorar sua primeira vitória em Paris.

Estrela nas redes sociais

Quando não está nadando, Gabriel cultiva sua popularidade no Instagram, onde tem quase 150 mil seguidores. Em sua conta, ele compartilha seu dia a dia como atleta.

Com os dedos dos pés, controla a tela do telefone, a mesma técnica que usa no videogame, no qual prefere os jogos de futebol, sua outra grande paixão.

