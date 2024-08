China acusa Filipinas de colisão deliberada entre navios da guarda costeira

A China acusou, neste sábado, 31, um navio da guarda costeira das Filipinas de causar uma "colisão deliberada" com um navio da Guarda Costeira perto de um recife no Mar do Sul da China, região disputada pelos dois países e que tem sido "palco" de diversos conflitos nos últimos meses.

Em uma declaração nas redes sociais, o porta-voz da guarda costeira chinesa, Liu Dejun, afirmou que o navio filipino de número 9701 colidiu com o navio chinês 5205 na madrugada deste sábado de forma deliberada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos últimos meses, a China tem reivindicado a posse do Mar do Sul, região essencial para o comércio internacional. A reivindicação aumentou as tensões no local, especialmente com as Filipinas, país cuja segurança é garantida pelos Estados Unidos por tratado.