Chelsea confirma contratação de Jadon Sancho, do Manchester United

O Chelsea anunciou a contratação do atacante inglês Jadon Sancho neste sábado (31), depois de chegar a um acordo com o Manchester United por um empréstimo inicial do jogador, com uma opção de compra obrigatória ao final da temporada.

Os 'Blues' fecharam o negócio por Sancho nas últimas horas antes do fechamento da janela de transferências, na sexta-feira.

O clube londrino pagará 29 milhões de euros (R$ 181 milhões na cotação atual) para contar com o jogador de 24 anos.