Barcelona atropela Valladolid por 7 a 0 no Campeonato Espanhol

Com um futebol envolvente e muitos gols, o Barcelona emendou neste sábado (31) sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Espanhol ao atropelar o Valladolid por 7 a 0, resultado que reforça a equipe na liderança com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

Ainda sem o time titular completo pela ausência de Frenkie De Jong, Gavi, Andreas Christensen e Ronald Araújo, mas com suas joias da base, o time do técnico Hansi Flick encantou e se garantiu no topo da tabela durante a pausa do campeonato para as datas Fifa com 12 pontos em 12 possíveis.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: