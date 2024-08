Wall Street fecha em alta com novo recorde do Dow Jones

A bolsa de Nova York teve um dia volátil, típico de fim de mês, com abertura em alta, momentos de queda e uma subida antes do fechamento.

O índice Dow Jones subiu 0,55%, batendo seu recorde de fechamento pela quarta vez nesta semana, enquanto o Nasdaq, do setor tecnológico, subiu 1,13% e o S&P 500 1,01%.

"Os volumes foram fracos hoje [sexta-feira], o que é lógico antes de um fim de semana prolongado [segunda-feira será feriado nos Estados Unidos]. Mas havia uma tendência de alta incentivada por boas notícias [de empresas] e indicadores positivos", resumiu Patrick O'Hare, da Briefing.com.

A inflação se manteve estável em julho nos Estados Unidos, em 2,5% na medição de 12 meses, e aumentam as perspectivas de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) corte suas taxas de juros em meados de setembro.

"O dado de inflação [com o índice] preferido pelo Fed está suficientemente próximo dos 2%" ao ano, a meta do banco central, "para que comece a cortar suas taxas em setembro", estimou Bill Adams, do Comerica Bank.