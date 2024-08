Volante uruguaio Ugarte deixa PSG e assina com Manchester United

O Manchester United confirmou nesta sexta-feira (30) a contratação por cinco temporadas, e mais uma opcional, do volante uruguaio Manuel Ugarte, que estava no Paris Saint-Germain, uma transferência estimada em 60 milhões de euros (cerca de R$ 373,7 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa esportiva.

O jogador de 23 anos, que vestiu a camisa da seleção uruguaia em 22 ocasiões, chegou à França no ano passado vindo do Sporting de Portugal, com contrato até 2028. Na temporada passada disputou 37 jogos sob o comando do técnico Luis Enrique.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Manchester United, disputará a titularidade com o brasileiro Casemiro e reforçará uma equipe que perdeu nesta sexta-feira o meia Scott McTominay, que assinou com o Napoli.