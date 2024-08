Ucranianos se despedem de seu 'querido Donbass' diante de avanço russo

Em uma plataforma na região de Donetsk, na Ucrânia, Ania Dvorianinova espera por um trem no qual nunca gostaria de embarcar.

A mulher de 35 anos se prepara para fugir com os filhos do avanço do Exército russo perto de Pokrovsk, cidade estratégica na frente oriental que Moscou quer conquistar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Partir significa se afastar dos combates, da esperança de uma vida melhor e também, de "sua casa", explica a ucraniana.