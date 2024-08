Ubisoft convida gamers para viagem intergaláctica com novo 'Star Wars Outlaws'

Após mais de quatro anos de preparação, a empresa francesa de videogames Ubisoft lançou nesta sexta-feira (30) o esperado "Star Wars Outlaws", primeira parte de uma saga baseada no universo de George Lucas na qual não faltarão viagens intergaláticas e duelos com sabres de luz.

Nesta sexta-feira, o jogo tinha uma nota de "globalmente favorável" (77 de 100) no site Metacritic, com base em 72 avaliações.

O jogo é resultado de uma colaboração com a Lucasfilm Games, ramo de jogos eletrônicos da licença que pertence à Disney desde 2012. Seus criadores tiveram acesso a uma "biblioteca exclusiva com todos os detalhes e documentos de design" de Star Wars, segundo o diretor criativo.

Antes de "Outlaws", outros jogos da saga ofereciam este tipo de experiência, como "Galaxies" (2003) e "The Old Republic" (2011), ambos online. Contudo, Gerighty considera que suas equipes só conseguiram criar cidades tão densas e naves tão realistas devido ao poder dos consoles de última geração.

Alguns dos personagens poderão aparecer em outras produções, indicou, uma vez que a Disney lançou muitos filmes e séries baseados no universo Star Wars. Mas neste não há cavaleiros Jedi: o estúdio optou por mergulhar no submundo galáctico, aproveitando a popularidade do personagem Han Solo, algo que os fãs já exigiam há muito tempo.

Isto provavelmente convenceu a Disney, já que "Outlaws" é também o primeiro jogo da saga criado por um desenvolvedor diferente da Electronic Arts (EA), com quem a gigante americana do entretenimento lançou sucessos como "Star Wars Battlefront" e "Jedi: Fallen Order", e com a qual tinha um contrato de exclusividade que expirou no início de 2021.

O fim da colaboração com a EA foi uma aposta da Disney para "maximizar" sua receita de licenças, diversificando seus estúdios.