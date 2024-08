Tufão Shanshan perde força e avança em direção ao norte do Japão

O tufão Shanshan, debilitado, avançava em direção ao norte do Japão nesta sexta-feira (30), depois de provocar chuvas recordes em algumas cidades, caos na rede de transportes e pelo menos quatro mortes.

A força do tufão, um dos mais intensos a atingir o Japão nas últimas décadas, diminuiu após atingir o extremo sul do país na quinta-feira, com ventos de até 126 km/h nesta sexta-feira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O balanço de quatro mortes foi anunciado pelo porta-voz do governo nipônico, Yoshimasa Hayashi.