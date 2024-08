Supremo da Guatemala rejeita pedido de Arévalo para revogar imunidade de procuradora

A Suprema Corte da Guatemala rejeitou um pedido do presidente Bernardo Arévalo para abrir um processo de suspensão da imunidade contra a questionada procuradora-geral Consuelo Porras, com quem mantém uma disputa prolongada, informou uma fonte oficial nesta sexta-feira (30).

O pedido foi apresentado por Arévalo em 29 de fevereiro, ao denunciar a procuradora por "descumprimento de deveres", depois que Porras desistiu abruptamente de participar de uma reunião do gabinete de governo um mês antes.

"Fomos notificados [pela Suprema Corte] do repúdio" ao pedido do presidente, informou à AFP o departamento de imprensa da Procuradoria-geral da Nação, entidade que atua como advogado do Estado e que apresentou o pedido por Arévalo.