Provável alta de produção da Opep faz baixar preço do petróleo

Os preços do petróleo caíram fortemente nesta sexta-feira (30), impactados por informações de que o aumento da produção anunciado em junho pela Opep e seus aliados na Opep+ ocorrerá a partir de outubro.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 1,42%, para 78,80 dólares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data caiu 3,11%, para 73,55 dólares.