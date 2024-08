Polícia da moralidade do regime talibã interrompe cooperação com missão da ONU no Afeganistão

A polícia da moralidade do Afeganistão, subordinada ao Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício (PVPV), interromperá a cooperação com a missão das Nações Unidas no país, informou um comunicado do governo talibã divulgado nesta sexta-feira.

"O PVPV deixará de prestar apoio e de cooperar com a UNAMA (sigla em inglês para Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão), que será considerada uma parte contrária", anunciou o ministério, ao acusar o organismo da ONU de "divulgar propaganda".

A decisão acontece depois que a UNAMA expressou "preocupação" com uma lei ratificada recentemente pelas autoridades talibãs, que impõe novas restrições às mulheres.