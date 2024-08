O que são as águas subterrâneas?

Reservatórios são fundamentais para a agricultura e o abastecimento de água potável. Mas como esse recurso se forma e como podemos protegê-lo da poluição e das mudanças climáticas?As águas subterrâneas podem ser encontradas em quase todos os lugares da Terra. Elas só não estão visíveis. Os lagos e rios acima do solo representam apenas uma pequena porção da água doce líquida disponível no planeta. Cerca de 99% do restante está abaixo da superfície terrestre. Estas águas geralmenteficam a apenas alguns metros abaixo da terra. Mas há casos de reservatórios gigantes de água subterrânea, os aquíferos, encontrados a 2 quilômetros da superfície. São redes subterrâneas que abrangem vários países e ocupam centenas de milhares de quilômetros quadrados. Para se ter uma ideia, a quantidade de água subterrânea disponível é tão grande, que cobriria toda a superfície terrestre com uma camada de 180 metros de espessura. E essa água oculta é o elo líquido entre muitos ecossistemas, como rios, lagos, lagoas, e entre áreas úmidas e secas. Ela desempenha um papel fundamental no ciclo da água e, consequentemente, é fundamental para a vida no planeta. Por que a água subterrânea é tão importante? Especialistas às vezes descrevem as águas subterrâneas como a poupança da humanidade. Elas fornecem cerca de metade da água potável do mundo, 40% da água usada na agricultura e 30% da demanda da indústria. Muitas vezes, os aquíferos são a única fonte de água, principalmente em regiões áridas. Oásis e fontes naturais que sustentam plantas e animais nessas áreas são alimentados exclusivamente por esse recurso invisível. Mas em algumas partes do mundo a porção de água que fica abaixo da terra está se esgotando mais rapidamente do que o tempo que leva para se reabastecer naturalmente. E, à medida que as mudanças climáticas se intensificam, as chuvas se tornam menos frequentes, o que deixa algumas áreas ainda mais dependentes destes recursos. A poluição é outra grande ameaça ao suprimento de água, aos ecossistemas naturais e às bilhões de pessoas que dependem deles. Isso acontece porque produtos químicos, resíduos industriais não tratados, fertilizantes agrícolas e vazamentos de aterros sanitários se infiltram nas profundezas da terra, atingindo as águas subterrâneas. Embora as Nações Unidas afirmem que a maior parte dos suprimentos mundiais de água ainda são seguros para uso, há diferenças na qualidade e na quantidade do recurso. Na Espanha, no Irã, na China e nos EUA, por exemplo, alguns reservatórios subterrâneos estão afundando 2 metros por ano, e os poços precisam ser perfurados cada vez mais fundo para chegar à água. Já a África Subsaariana ainda tem uma reserva muito grande, cujas águas abaixo da superfície ainda podem abastecer pessoas e fazendas, especialmente em áreas com secas frequentes. Como os reservatórios são reabastecidos? A chuva e o derretimento da neve são os principais fornecedores de água subterrânea. A água se infiltra no solo por meio de fendas e cavidades e se acumula em reservatórios. O lençol freático separa, abaixo, a zona saturada do solo – onde todos os poros rochosos estão ocupados por água –, e, acima, a parte porosa do solo, chamada de zona não saturada. A quantidade de chuva, as condições do solo e a época do ano desempenham um papel importante na capacidade de reposição do reservatório subterrâneo. Em algumas regiões europeias, por exemplo, tende a chover mais no verão. Mas as temperaturas altas aumentam a velocidade de evaporação da água e deixam as plantas com mais sede. Isso faz com que pouca água chegue ao subsolo. No inverno, quando as plantas precisam de menos água e há pouca evaporação, os reservatórios subterrâneos são reabastecidos. Nos lugares em que esse recurso foi explorado além do limite, alguns países conseguiram restabelecer os suprimentos implementando políticas para reduzir a demanda por água subterrânea, obrigando a indústria agrícola a usar exclusivamente água da superfície, por exemplo. Autor: Tim Schauenberg