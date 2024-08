O que preocupa os eleitores na Geórgia? Aborto, imigração e economia

No jardim de sua casa espaçosa, Patricia "Pat" Poss deseja apenas uma coisa: liberdade. "Liberdade para não ser apenas taxada até a morte e usar seu dinheiro para sua família e para viver," disse esta corretora de imóveis aposentada à AFP. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Poss, de 64 anos, vive no Condado de Rabun, na Geórgia, situado entre as Montanhas Apalaches, no extremo nordeste rural do estado.

Entre os moradores do condado que falaram com a AFP, a economia emergiu como uma das principais prioridades políticas nesta eleição, juntamente com aborto, imigração e a confiabilidade no processo eleitoral. A Geórgia é um dos "estados-pêndulo" que serão altamente vigiados na eleição presidencial de 5 de novembro, pois tanto democratas quanto republicanos podem sair vitoriosos ali. "Eu acho que ele fez muitas coisas boas," disse Poss, referindo-se ao ex-presidente Donald Trump.

"Como somos cristãos e conservadores, fazemos isso na maioria das vezes, quero dizer, votamos nos republicanos", continuou. "Então, vamos votar em Trump". O Condado de Rabun fica no coração do "Cinturão da Bíblia" dos EUA, uma região com alta concentração de residentes cristãos conservadores. - O "aborto é o mal" -

Um dos grandes feitos atribuídos a Donald Trump foi o fim dos direitos federais ao aborto, devido à nomeação de três juízes para a Suprema Corte enquanto ele era presidente. "Como cristão, obviamente, você sabe, eu acredito que o aborto é o mal e é errado", disse William Griffin, um pastor batista. Griffin trabalha em uma igreja em Clayton, a maior cidade do Condado de Rabun, com uma população de cerca de 2.000 habitantes.

Este pai de dois filhos não é o único a ter esta opinião na região, onde o cristianismo evangélico ocupa um lugar central na vida cotidiana. "Cada vida é um presente de Deus para nós", explicou Griffin. "Eliminar essa vida é assassinato, e Deus é muito claro de que assassinato é um mal". A Geórgia ocupa um lugar único na história eleitoral de Trump.

Depois de perder o estado para Joe Biden em 2020 — uma derrota que nunca aceitou publicamente —, o republicano é acusado de tentar reverter os resultados. Um julgamento pendente sobre sua suposta interferência o aguarda na Geórgia, embora não se espere que aconteça antes da eleição de 5 de novembro. "Você sabe, foi uma manobra política", disse Poss, respaldando a alegação de que o bilionário é alvo de uma "caça às bruxas", orquestrada pelos democratas e pelo Departamento de Justiça.