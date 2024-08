O fundador do Telegram, um homem com dois nomes e vários passaportes

A prisão e acusação na França do fundador do Telegram, Pavel Durov, revelou as conexões internacionais deste homem de 39 anos, com pelo menos dois nomes e quatro passaportes.

Nascido em Leningrado, hoje São Petersburgo, em 1984, no seio de uma família de professores universitários, Pavel Durov passou a infância na Itália, até a sua família retornar à Rússia após a queda da União Soviética. Atualmente, ele mantém a nacionalidade russa.

No seu país de origem, criou a rede VKontakte em 2006, que foi forçado a entregar a um empresário próximo do presidente Vladimir Putin, razão pela qual deixou a Rússia em abril de 2014.