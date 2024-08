Napoli prossegue seu ambicioso mercado de contratações com McTominay

Depois de Romelu Lukaku na quinta-feira, o Napoli, muito ativo neste verão no mercado de transferências após a catastrófica temporada de 2023-2024, oficializou nesta sexta-feira (30) a chegada do escocês Scott McTominay do Manchester United.

"O SSC Napoli anuncia que adquiriu os serviços a título definitivo de Scott McTominay ao Manchester United", escreveu o campeão italiano de 2023 num breve comunicado.

O valor da transferência não foi especificado, mas é estimado pela imprensa italiana em cerca de 32 milhões de dólares (cerca de R$ 179,8 milhões pela cotação atual).