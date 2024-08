Naomi Osaka é eliminada por Muchova na 2ª rodada do US Open

A japonesa, que ficou de fora daquele torneio por causa da maternidade, luta para voltar à elite, mas ainda não chegou à terceira rodada do Grand Slam desde o Aberto da Austrália de 2022.

Osaka, que caiu para a posição 88 do ranking da WTA, desperdiçou grandes oportunidades até perder por 6-3 e 7-6 (7/5) para Muchova (52º), semifinalista da última edição em Nova York.

O retorno da tenista japonesa Naomi Osaka ao Aberto dos Estados Unidos, torneio que venceu duas vezes, terminou na noite desta quinta-feira (29) com uma derrota na segunda rodada para a tcheca Karolina Muchova.

Na terça-feira, Osaka teve um retorno emocionante a Flushing Meadows ao derrotar de forma brilhante a décima cabeça-de-chave Jelena Ostapenko, da Letônia, sua primeira vitória contra uma integrante do top 10 da WTA em quatro anos.

Em lágrimas, a japonesa reconheceu que durante a sua ausência duvidou se voltaria a competir em Nova Iorque, onde conquistou dois dos seus quatro títulos de Grand Slam, em 2018 e 2020.

Na noite desta quinta-feira ela foi novamente muito ovacionada ao ser recebida pelo público na quadra central, onde apareceu com uma versão escura de seu traje personalizado, com as costas cobertas por um laço branco.