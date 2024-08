'Meus valores não mudaram', diz Kamala na primeira entrevista como candidata

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata democrata nas eleições presidenciais Kamala Harris, junto de seu companheiro de chapa, Tim Walz, concedeu sua primeira entrevista aprofundada como candidata nesta quinta-feira, 29, para a jornalista Dana Bash, da CNN. Na conversa, Kamala falou sobre suas mudanças em suas políticas ao longo dos anos e demonstrou uma postura mais centrista, de olho nos eleitores independentes e moderados.

"Acho que o aspecto mais importante e mais significativo de minha perspectiva e decisões políticas é que os meus valores não mudaram", disse Kamala na entrevista gravada na tarde desta quinta-feira em Savannah, no Estado da Geórgia, onde faz campanha, ao ser questionada sobre por que havia mudado algumas de suas posições do passado, como imigração e a fratura hidráulica ou "fracking", um método de extração de hidrocarbonetos denunciado pelos defensores do meio ambiente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Sempre acreditei que a crise climática é real, que é um assunto urgente" e que os Estados Unidos devem cumprir "prazos" em termos de emissões de gases do efeito estufa, afirmou a vice-presidente, de 59 anos.