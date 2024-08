Messi seguirá sem jogar pelo Inter Miami apesar de estar melhor da lesão

Lionel Messi ficará de fora do jogo entre Inter Miami e Chicago Fire, pela trigésima rodada da MLS, apesar de o técnico do time da Flórida, Gerardo Martino, ter garantido nesta sexta-feira (30) que o argentino vem melhorando de sua lesão no tornozelo.

Nesta sexta-feira, nos minutos finais do espaço aberto aos jornalistas no treino do Inter Miami, Messi segurou o tornozelo direito enquanto conversava com parte da comissão técnica. Após essa conversa, ele realizou trabalhos diferenciados.

A última aparição de Lionel Messi pelo Inter Miami foi no empate em 3 a 3 contra o Saint Louis City, no dia 1º de junho e, desde então, ele perdeu 12 jogos contando o campeonato da MLS e a Leagues Cup, alguns devido à sua participação na Copa América e o mais recente por causa de uma lesão no tornozelo sofrida na final contra a Colômbia, que coroou a Argentina como bicampeã.

Esta semana ele foi visto pela primeira vez trabalhando com os demais companheiros em campo. Ele já havia feito exercícios na academia com a equipe médica e preparadores físicos, alguns com bola.