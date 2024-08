Médico vinculado à morte de Matthew Perry é impedido de exercer profissão

Um tribunal federal dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira (30), que está impedido de exercer a medicina o profissional que aceitou se declarar culpado por relação com a morte do famoso ator da série "Friends", Matthew Perry.

Mark Chavez, de 54 anos, que admitirá conspiração para distribuir cetamina como parte de um acordo alcançado com as autoridades, foi liberado com o pagamento de uma fiança de 50.000 dólares (R$ 282.780, no câmbio atual) em um tribunal de Los Angeles.

Chavez é uma das cinco pessoas que enfrentam acusações federais pela tragédia ocorrida em outubro de 2023, quando Perry foi encontrado morto em sua jacuzzi aos 54 anos, após sofrer uma overdose de cetamina.