Manchester United vai enfrentar Fenerbahce de Mourinho na nova Liga Europa

O clube de Old Trafford venceu a Liga Europa com Mourinho como treinador em 2017. Recentemente, ele se tornou treinador do Fenerbahçe, que foi eliminado da Liga dos Campeões na terceira pré-eliminatória.

Entre os outros clubes na competição estão o ex-campeão europeu Ajax, assim como o FCSB da Romênia, que venceu a Copa dos Campeões Europeus de 1986 como Steaua Bucareste.

O Eintracht Frankfurt, que venceu o Rangers na final há dois anos, está presente juntamente com o Athletic Bilbao, cujo estádio receberá a final desta temporada.

Os oito primeiros colocados ao término da fase da liga - que vai até o final de janeiro - avançarão para as oitavas de final, enquanto as equipes que terminarem do nono ao 24º lugar avançarão para uma rodada de play-off para decidir as últimas últimas 16 vagas.