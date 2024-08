Justiça avalia permitir que jogadores de rúgbi franceses acusados de estupro deixem Argentina

A justiça argentina está analisando a possibilidade de permitir que os jogadores de rúgbi franceses acusados de estupro retornem ao seu país enquanto prossegue o processo no qual foi apresenta um pedido de arquivamento por parte da defesa, informaram fontes judiciais nesta sexta-feira (30).

"Quanto ao pedido de saída do país, deverá ser julgado entre segunda e terça-feira", disse à imprensa Martín Ahumada, porta-voz do Poder Judiciário de Mendoza, embora sem descartar que isso possa acontecer mais cedo, ao falar com jornalistas no tribunal desta província localizada a cerca de 1.000 km a oeste de Buenos Aires.

A decisão está nas mãos do Procurador-Geral Adjunto da Procuradoria da província, Gonzalo Nazar.