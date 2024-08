Inflação permanece estável em julho nos EUA; Fed prepara reação

O índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, banco central) dos Estados Unidos manteve-se estável em julho na comparação anual, mas subiu em um mês, e a instituição de política monetária se prepara para reduzir as taxas de juros em meados de setembro, pela primeira vez desde 2020.

Esta evolução está alinhada com as expectativas dos analistas.

Outra medida da inflação, o índice IPC, com base no qual as aposentadorias são indexadas, mostrou, no início de agosto, uma continuação da desaceleração em julho, para 2,9% em um ano, o nível mais baixo desde março de 2021, em comparação com 3% no mês anterior.

Os gastos dos consumidores aumentaram mais rapidamente em julho do que em junho (0,3%, contra 0,2%), assim como sua renda (0,3%, contra 0,1%), indicou o Departamento do Comércio.

