Guatemala autoriza reativação de mina de níquel de capital suíço

A Guatemala autorizou a reativação de uma mina de níquel da suíça Solway Investment, após os Estados Unidos levantarem algumas sanções por "corrupção" contra a empresa, informou o Ministério de Energia nesta sexta-feira (30).

A Companhia Processadora de Níquel de Izabal (Pronico) e a Companhia Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiárias da Solway, suspenderam as operações em março de 2023, quatro meses depois de serem sancionadas por "corrupção" e "tráfico de influências" por Washington.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As sanções foram levantadas em janeiro pelo Departamento do Tesouro americano, e a Pronico estava à espera de o governo guatemalteco renovar as autorizações de exportação.